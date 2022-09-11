شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو أثناء قيادة دراجته المميزة بشوارع بيفرلى هيلز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل ليوناردو دى كابريو خلال آخر ظهور له وهو يعوض عدم ارتباطه بأى علاقة عاطفية خلال الفترة الحالية منذ انفصالها عن كاميلا مورنو، وذلك عن طريق أصدقائه، عبر نزهة استثمر وقته فيها من خلال ممارسة الرياضة وتحديداً قيادة الدراجة الذى يحبها في شوارع مدينة نيويورك.

المواقع التي رصدت ليوناردو دى كابريو أظهرت بروح مميزة للغاية، وهو يقود الدراجة الزرقاء المميزة، والتي عكست عشقه لقيادة الدراجات، كما بدا عليه التزامه إلى حد الآن بالإجراءات الاحترازية من كورونا، بارتداء الكمامة طوال الوقت سواء حينما كان يسير أو أثناء ركوب الدراجة.



ليوناردو دى كابريو خلال صورتين

من ناحية أخرى سبق وتم ربط النجم العالمى ليوناردو دى كابريو بشكل عاطفى مع عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مزاعم بوجود علاقة عاطفية بين الثنائى الشهير، ورغم أن المعجبين أشاروا بشدة على الإنترنت إلى أن النجم الفائز بجائزة الأوسكار لا يواعد النساء فوق سن 25، لكن يأتى الاقتران غير المحتمل بين ليو، 47 عامًا، وجيجى، 27 عامًا، بعد انفصاله عن كاميلا مورونى بعد فترة وجيزة من بلوغها سن 25 عامًا، حيث تواعدا لمدة أربع سنوات.



ليوناردو دى كابريو يقود العجلة

وفى هذا الصدد، يقول تقرير من Us Weekly "لقد وضع ليو نصب عينيه جيجى، لكنها لم تظهر أى اهتمام"، وحسب ما نشره موقع ديلى ميل، "إنهم أصدقاء، لكنها لا تريد أن تكون فى علاقة معه فى الوقت الحالى".