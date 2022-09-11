شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو كافيه تقدم حفلاً موسيقيًا لمؤلفات شرقية وغربية فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة كايرو كافية بقيادة الموزع الموسيقى، على شرف، حفلاً فى الثامنة مساء الخميس 15 سبتمبر على المسرح الصغير تقدم خلاله إعادة صياغة للحنى رسالة من تحت الماء وأما براوة للموسيقار محمد الموجى إلى جانب مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية الموسيقية والغنائية برؤية جديدة.

تشارك فى أدائها المطربة الواعدة أمنية بكر منها تنويعات على عدد من ألحان محمد عبد الوهاب، لافي ان روز للمغنية الفرنسية إيدي بياف، ومعزوفات من فيلمى صوت الموسيقي ، سيدتي الجميلة وغيرها .

جدير بالذكر، أن علي شرف مؤلف موسيقي وعازف كمان وبيانو تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985، ومن الكونسيرفتوار بأكاديمية الفنون عام 1986، وتخصص في العزف على آلة الفيولينة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى.

وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما ألف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.