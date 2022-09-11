أحمد مالك يهنئ ويجز بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب وجوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّم الفنان أحمد مالك، التهنئة لمغني الراب ويجز، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر "مالك"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورا تجمعه بـ"ويجز"، من كواليس مسلسل "بيمبو" الذي جمعهما.

وعلّق مالك على الصور، قائلا: "كل سنة وأنت طيب وجوز".

مسلسل "بيمبو" انطلق عرضه عبر منصة "شاهد"، في ديسمبر الماضي، وضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وغيرهم.

"بيمبو" من تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.