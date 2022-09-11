إلهام شاهين: "بنات صابرة" في مرحلة التحضير ويناقش ختان الإناث (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن دخول فيلم بنات صابرة في مرحلة التحضيرات، وأنه سيضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وقالت إلهام في تصريح خاص لـ الخليج 365: "المنتج لم يتعاقد حتى الان بشكل رسمي معنا، والأسماء المعلن عنها مجرد ترشيحات أساسية للفيلم".

وأضافت: "صعب اوي اننا كنا نصور في شهر في الصيف لذلك تم تأجيل التصوير، وخصوصًا أن التصوير كله خارجي وفي أماكن ريفية، ولن يعلن عن موعد التصوير الأساسي غير بعد التعاقدات الكاملة بشكل رسمي".

واختتمت بالاشارة إلى أن الفيلم تدور أحداثه حول ختان البنات وزواج القاصرات.

يذكر أن إلهام شاهين شاركت في الماراثون الرمضاني 2022 بمسلسل بطلوع الروح، وضم العمل العديد من النجوم أبرزهم: منة شلبي، محمد حاتم، أحمد السعدني، عادل كرم، هاجر سراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو ذكري.