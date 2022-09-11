طرح الإعلان الأول لفيلم "فضل ونعمة" لهند صبري وماجد الكدواني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "TVision"، الإعلان الأول لفيلم "فضل ونعمة" للنجمين هند صبري وماجد الكدواني.

ونشرت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، برومو الفيلم الأول، مصحوبا بتعليق: "قريبا فيلم فضل ونعمة".

ولم تحدد الشركة حتى الآن موعد طرح فيلم "فضل ونعمة"، ويُعرض تحت تصنيف "جمهور عام".

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فيلم "فضل ونعمة"، بطولة ماجد الكدواني، وهند صبري، وياسمينا العبد، ومحمود حافظ وغيرهم، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج طارق الجنايني.