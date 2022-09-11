الخميس.. افتتاح "خطة كيوبيد" بطولة كريم الحسيني وأمنية حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المخرج أحمد فؤاد لتقديم مسرحيته خطة كيوبيد، ويُجري حاليا بروفات يومية مكثفة على مسرح السلام بالقصر العيني مع فريق العمل، قبل افتتاحها يوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري، بالتزامن مع افتتاح قاعة يوسف إدريس، والتي ظلت معلقة 11 عاما تقريبا.

قال الفنان كريم الحسيني، في بيان صحفي إن عرض "خطة كيوبيد" بمثابة ورشة حيث يتم تقديم شخصيات مختلفة به، كما أن الكوميديا في العرض تعتمد على الموقف وليس "الإفيه"، وهو ما يُعد أمرًا صعبًا فعلى الممثل أن يكون متحكمًا في الشخصية بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هناك علاقة صداقة تجمعه بين أحمد فؤاد وعبدالله الشاعر كاتب العرض منذ عدة سنوات، وأنه كان يرغب بشدة في التعاون معهما في عرض ولكن كان فؤاد ينتظر أن يأتي العمل المناسب له.

وأضاف أنه بمجرد معرفته الأبطال المشاركين في العرض معه تمسك أكثر بـ"خطة كيوبيد"، مؤكدًا أن أي ممثل يرغب في التعاون مع فؤاد لأنه قادر على إخراج قدرات فنية من الممثل لم يتم اكتشافها من قبل، كما وجه الشكر للفنان محسن منصور مدير مسرح السلام لحرصه على تقديم فن يحمل فكر.

ووصفت الفنانة أمنية حسن العرض بأنه "خطة عظيمة" تبحث عن طرق التوافق بين الرجل والمرأة المقبلين على الزواج لتخطي المشاكل التي تحدث بينهما والوصول إلى بر الأمان في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما والرومانسية، معربة عن سعادتها بالمسرحية وفريق العمل وأنها كانت تنتظر فرصة للتعاون مع فؤاد لأنه مخرج مميز وله رؤية، موضحة أن لها تجارب كوميدية سابقة على مسرح عين شمس حيثُ قدمت العديد من العروض عليه منذ عام 2006، ولكن عرض "خطة كيوبيد" مختلف ومرهق للغاية فهو يعتمد على التمثيل والغناء والحركة فهو تجربة ثرية جدًا.

من جانبه أكد المخرج أحمد فؤاد أن كريم الحسيني فنان مميز منذ طفولته، مشيرًا إلى أنهما كانا ينتظران فرصة للعمل معًا منذ فترة طويلة حتى جاء عرض "خطة كيوبيد" ووجد أن كريم مناسب للدور الذي يعتمد على القبول في المقام الأول وهو أمر يتمتع به كريم، مضيفًا أنه يتمتع بإمكانيات كثيرة منها الغناء فهو ممثل شامل ومجتهد يتمكن من تقديم مختلف الألوان بسهولة وتميز.

وأعرب فؤاد عن سعادته بالعمل مع أمنية حسن قائلًا: "أنا من المعجبين بها منذ 10 سنوات كمطربة وتجمعنا صداقة منذ ذلك الوقت تقريبًا"، مشيرًا إلى أن أمنية مجتهدة وتسعى للتميز والتعلم وكان ذلك واضحًا خلال دراستها في معهد فنون مسرحية فهي ترغب أن تصبح ممثلة شاملة تقدم كافة الأدوار وهو ما يبحث عنه أي مخرج في الفنان الذي يعمل معه.