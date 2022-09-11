ركين سعد تعيش صراعا نفسيا في "اتزان" وتنتهي من تصوير مشاهدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة الأردنية ركين سعد من تصوير مشاهدها في مسلسل اتزان الذي تقوم ببطولته، وهو ثاني مشاركة لها مع منصة Watch It بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل "ريفو"، على أن يتم عرض العمل الجديد خلال العام الجاري 2022.

وتقوم ركين خلال أحداث المسلسل بشخصية رحمة، والتي تحاول استرجاع اتزانها النفسي، بعد الصراعات العائلية التي مرت بها، وأضرت بعلاقتها مع زوجها وابنها، لتبحث في دفاتر الماضي عن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يساعدها.

وبجوار ركين سعد يشارك في بطولة المسلسل النجوم صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم.

المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبدالسلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.