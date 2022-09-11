رقص هيفاء وهبي احتفالا بزفاف شقيقتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الاحتفال بزفاف شقيقتها "هانو"، والتي أقيم قبل أيام.

ونشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيها "هيفاء" وهي ترقص مع المدعوين بعد زفاف شقيقتها.

وكانت هيفاء وهبي، شاركت جمهورها ومتابعيها، صورا وفيديوهات من حفل زفاف شقيقتها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ووجهت لشقيقتها رسالة، حيث كتبت: "من وقت ما وعينا عالدنيا ونحنا سوا، أخوات ورفقة وسند لبعضنا، هلأ أنتِ أحلى عروس بفستانك الأبيض، تركتينا ورايحة لعند عريسك تبتدي حياتك الجديدة معه، بتمنالك ياه سندك وأمانك وحبيبك ورفيق دربك وتكوني لزوجك سعادته ونجمة ساطعة بحياته وتعيشي معه أحلى سنين".

وتابعت: "بيعز عليي فراقك يا هانو، بس قلبي مطمن إنك مع إيدي، رجل محترم بيحبك وبيحترمك وبيخاف عليكي، إن شاء الله بتتهنوا بيحياتكم سوا، ألف مبروك، راح نشتاقلك كتير".

وتنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" عبر منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن، أروى جودة، مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد وغيرهم.