نساء في حياة كاظم الساهر.. زواج وطلاق مبكر وخطوبة لم تكتمل وشائعات بالجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

غزل المطرب العراقي كاظم الساهر، في المرأة عبر أغانيه الرومانسية، جعلته الأقرب لقلوب كثير من النساء، ومع ما يتناثر هنا وهناك عن قصص الحب في حياته، يظل السؤال الذي يطارده.. حبيبة كاظم الساهر من تكون؟

المطرب العراقي، واسمه الأصلي كاظم جبار إبراهيم السامرائي، الذي يدخل عامه الـ65، إذ ولد في الموصل في 12 سبتمبر، عام 1957، طاردته منذ بداية صعود نجمه، العديد من الشائعات العاطفية، ولم يرتقي أغلبها إلى الإعلان رسميا، إلا مرتين فقط.

الأولى والوحيدة

تزوج كاظم الساهر، مرة واحدة، وكانت الزوجة هي ابنة عمه، وتدعى "عروبة الساهر"، وكان عمره عند الزواج 19 عاما، وأنجب ولديه وسام وعمر، قبل انفصالهما عام 1996.

الذنب

كاظم الساهر خلال ظهوره في برنامج "المتاهة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كشف السبب وراء انفصاله عن أم أولاده، أنه تزوج في سن مبكر للغاية، ولم يكن بالنضج الكافي الذي يؤهله لتحمل مسؤولية بيت وأسرة، لذا وجد أن الحل في الطلاق.

وأكد أنه يشعر بالذنب الكبير مما ارتكبه في حق زوجته وأم أبنائه، إلا أنها أكدت له مرارًا مسامحته على ما فعل، وصارت تجمعهما علاقة صداقة قوية، قبل رحيلها عن عالمنا في مارس الماضي.

وفاة أم الأولاد

كاظم خلال ظهوره في برنامج "معكم" تحدث عن رحيل أم أولاده الراحلة، قائلا: "الهزة اللى أصيبنا فيها بعد رحيل أم الأولاد لا أتمناها للأعداء ولا حتى أسوأ الناس.. كنا منفصلين لكن أى شيء يخص الأولاد كنا على اتصال، وكنت مرتاح إنها متعمقة فى الدين وتدعيلهم وتوصيهم.. كنت مرتاح ومطمن إنها مسؤولة عن كل شيء، كانت هذه الحميمية موجودة بيننا.. ولحد الآن ندخل البيت بعدنا ما مصدقين".

لغز سارة

عام 2016، أثار كاظم الساهر، حالة من الجدل حول هوية الفتاة التي تقدم لخطوبتها، إذ اكتفى بالبداية بالإشارة إلى اسمها "سارة".

طاردت الشائعات المغربية "سارة"، عن كونها المقصودة، عقب انتشار صورها مع الساهر، قبل تأكيدها عبر مواقع التواصل، أنها فقط مهندسة الديكور لمنزله.

وكشف الساهر، خلال حفل أحياه في واشنطن، هوية خطيبته، وهي التونسية سارة مفتي، موضحا أنه لم يتزوجها بعد، وداعب الجمهور: "لبسنا الدبل بس ما تزوجنا"، قبل ظهورها معه في كواليس برنامج "ذا فويس".

سارة مقنى، التي تبلغ 35 عاما، ويكبرها القيصر بحوالي 25 عاماً، لم تصل خطواتها مع الساهر، إلى مرحلة الزواج، وتراجع ظهورها في حياته منذ عام 2018.

فاطمة وجيسيكا

طاردت الساهر، طوال السنوات الماضية، شائعات عديدة حول ارتباطه عاطفيا بعدة نساء، مثل المطربة يسرا محنوش، والإعلامية العراقية هيفاء حسين، والمغربية فاطمة جمالي ملكة جمال العرب لعام 2014.

ودخلت المذيعة اللبنانية جيسيكا عازار، قائمة النساء في حياة كاظم، مع تكرار ظهوره في برامج قناة "إم تي في اللبنانية"، حتى خرجت "جيسيكا" وأكدت أن علاقتها بالقيصر علاقة صداقة فقط.

لطيفة

الفنانة لتونسية لطيفة، في حوار مع قناة "العربية" علقت على الأنباء التي تتحدث عن زواجها بالفنان العراقي، قائلة: "لم يزوجوني فقط بكاظم، بل بأناس كثر، زياد الرحباني، راغب علامة.. وأي شخص تعاملت معه يقولون إنني تزوجته".

صفوة

تصدر المطرب العراقي كاظم الساهر، تريند محرك البحث "جوجل"، عقب حديث الفنانة صفوة، عن حقيقة قصة الحب التي ترددت حولهما منذ 15 عاما.

صفوة، خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، قالت: "الواقعة عمرها 15 سنة أو أكثر، وكنت وقتها بعد طلاقي مباشرة، أشارك في عرض مسرحية (قاعدين ليه) في الإسكندرية، كنت أعرف شخصا يعمل في مكان مهم، ويقوم يوميا بدعوة فريق العمل، ومجموعة من الضيوف وكان هذا الشخص يشبه بقوة المطرب كاظم الساهر، ومن هنا خرجت الشائعة عن وجود قصة حب تجمعنا، كاظم الساهر نشر تكذيب للشائعة وأنا أيضا نشرت تكذيبا لها".

وكان كاظم الساهر، قد أحيا مؤخرا حفلين غنائيين بعد غياب 13 عاما عن الغناء بمصر، الأول في الساحل الشمالي، والثاني في دار الأوبرا المصرية.