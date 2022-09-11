"متفقناش ماديا".. سهير رمزي تنفي مشاركتها في "أرواح خفية" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نرمين ضيف الله :

كشفت الفنانة سهير رمزي عن السبب وراء رفضها العمل في مسلسل "أرواح خفية"، بطولة الفنانة سمية الخشاب والذي من المقرر تصويره قريبًا.

وقالت سهير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "متفقناش ماديًا على العمل في مسلسل أرواح خفية"، ونفت تماما تعاقدها ومشاركتها في المسلسل، مؤكدة أن خبر تعاقدها ومشاركتها المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأضافت: "حاليا أنا في نزهة صيفية، ولسه مقررتش مشاركتي في أي عمل بشكل رسمي".

"أرواح خفية" تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت، ويضم عددًا من النجوم، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات.

وكان آخر أعمال سهير رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركها البطولة الفنان هاني رمزي.