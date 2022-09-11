منة شلبي تخطف الأنظار ب لوك جديد .. والجمهور : ” صغرت 20 سنة “

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - شارك الحساب الرسمي لبرنامج (عرب وود) على موقع إنستجرام صورة جديدة للفنانة ” منة شلبي ” في أحدث ظهور لها .

وظهرت منة شلبي في الصورة بلوك جديد حيث قامت بتغيير لون شعرها إلى اللون الأشقر ومرتدية فستانا باللون الأزرق .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمال منة شلبي في إطلالتها الجديدة وأن ما اعتمدته بها جعلها تبدو أصغر في السن .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” أجمل واحدة من غير مجهود ” و ” إيه الجمال ده ” و ” ماشاء الله صغرت 20 سنة ” و ” قمراية ” .