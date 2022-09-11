بكاش مايوه جرئ.. هنا الزاهد تتربع على عرش الترند بإطلالة ساخنة جدًا – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، مجموعة صور من إجازتها الصيفية، وبدت في كامل رشاقتها وأنوثتها.

وشاركت هنا الزاهد جمهورها أحدث إطلالاتها، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة صيفية على البحر في أجواء صباحية مشرقة، وعلقت عليها قائلة: “أجمع اللحظات الجميلة”، ولاقت صورها تفاعلا كبيرا من جمهورها.

وظهرت هنا الزاهد بـ “كاش مايوه”، تتداخل فيه مجموعة من الألوان الزاهية الصيفية، وكشف عن جزء كبير من ظهرها وكتفيها، كما أنها تعمدت إظهار وشم “تاتو” موجود على ظهرها، واعتمدت الفنانة المصرية على الشعر “الكيرلي” كعادتها، ونسّقت إطلالتها مع قبعة مناسبة للبحر، وظهرت بمكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها المميزة.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: “ما شاء الله”، “حلاوتك”، “تجنني”، “قمر”، “أحلى من القمر”، “أحلى حاجة ممكن أصحى وأشوفها”.

هنا الزاهد في فيلم «بحبك»

ويعرض لهنا حاليًا «فيلم بحبك» بطولة وتأليف وإخراج وموسيقى تصويرية لتامر حسني، وحقق على مدار الأيام الـ 10 الماضية مليون و535 ألف جنيه، ليصل بإجمالي إيراداته في 9 أسابيع إلى 51 مليونا و858 ألف جنيه، ويشارك في البطولة حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، تميم عبده، عمرو صحصاح.

الفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، مونتير عمرو عاكف، موسيقى تصويرية تامر حسني، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

هنا الزاهد تصور «سيب وأنا أسيب» بعد أسبوعين

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة هنا الزاهد، لبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل «سيب وأنا أسيب»، في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أسبوعين، ويتكون من 10 حلقات، تعرض عبر منصة شاهد vip الرقمية، ويشاركها البطولة أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، أحمد سلطان، مريهان حسين، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف رنا أبوالريش، وإخراج وائل إحسان، انتاج صادق الصباح.

وتستأنف هنا الزاهد في الوقت الحالي تصوير “فيلم مستر إكس“، مع أحمد فهمي، والذي أوشك على الانتهاء.

يٌذكر أن هنا الزاهد لم تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، بسبب عدم حصولها على إجازة منذ مدة طويلة، وانشغالها بتصوير 3 أعمال بنفس التوقيت وهي مسلسلات “حلوة الدنيا سكر، والنمر، وأنا وهي”، فقررت عدم المشاركة في موسم رمضان الماضي للاستمتاع بإجازتها.

ولكن ظهرت الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من “مسلسل مكتوب عليا“، الذي عُرض رمضان 2022، مع النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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