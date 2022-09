شكرا لقرائتكم خبر عن شيرا هاس بطلة خارقة فى فيلم مارفل الجديد Captain America: New World Order والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على الممثلة الشابة شيرا هاس لـ لعب دور البطلة الخارقة "صبرا"، في فيلم مارفل الجديد Captain America: New World Order، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

فيلم Captain America: New World Order الجديد سيكون من بطولة أنتوني ماكي، الذي من المقرر أن يعيد تمثيل دوره في دور سام ويلسون، بـ جانب كارل لومبلي، الذي ظهر في سلسلة The Falcon and the Winter Soldier، الذى من المقرر أيضًا أن يعيد تمثيل دوره في دور Isaiah Bradley.





شيرا هاس

ويعد Captain America: New World Order هو أحد أفلام المرحلة الخامسة القادمة من عالم مارفل السينمائى، ومن المقرر ان يخرج المخرج يوليوس أونا الفيلم من نص كتبه المؤلف دالان موسون ومالكولم سبيلما، وكلاهما شاركا في كتابة فيلم The Falcon and the Winter Soldier.

ومن المقرر طرح فيلم يصل فيلم Captain America: New World Order بـ دور السينما حول العالم في 3 مايو من عام 2024.

كما أعلنت استوديوهات مارفل، عن تعيينها للمخرج العالمي مات شاكمان، لإخراج الجزء الجديد من فيلمها Fantastic Four المقرر عرضه في 2024 بدور العرض السينمائي، بعد أن قرر المخرج "جون واتس" الذي أخرج آخر جزء من السلسلة ترك العمل في شهر أبريل الماضي.

كان "مات شاكمان" يعمل على إخراج العمل القادم لسلسلة أفلام "Star Trek" ولكنه قرر التركيز للعمل مع استديوهات مارفل وترك "باراموانت بيكتشرز" وأتى بيان من استوديوهات باراموانت يوم الجمعة الماضي يقول: "مات شاكمان هو صانع أفلام محترف ونحن نأسف لعدم توافر وقت له ليدير عملنا القادم وممتنون لكل ما قدمه ومتطلعين لأعماله القادمة".