شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر: لو رشحت نفسى لمقعد النقيب نص النقابة ستكون فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الموسيقار حلمى بكرلـ"الخليج 365" عدم ترشحه لمقعد النقيب الذى خلا باستقالة الفنان هانى شاكر، قائلا: إنه لا يحتاج صفة ليكون بالنقابة، مضيفا: أنه لو رشح نفسه سيكون نصف النقابة بالخارج، موضحا أنه يدعم مصطفى كامل مشيرًا إلى أنه يجيد التعامل مع ما يدور داخل النقابة، ويفهمهم جيدًا، مختتمًا كلامه أنه أكتفى بوجوده بالنقابة رسميًا 3 دورات وقت الموسيقار أحمد فؤاد حسن".

يذكر أنه تم فتح باب الترشح اليوم الأحد 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه ، ثم فتح باب تقديم التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر، ثم فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه ، وأخيرا إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان الفنان مصطفى كامل أعلن في تصريح لـ"الخليج 365" ترشحه رسميًا لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هاني شاكر، وذلك بعد جلسات جمعته بعدد من زملائه الموسيقيين الذين أعلنوا دعمهم له في الانتخابات.