176 مليون دولار للنسخة الجديدة من فيلم Spider-Man: No Way Home حول العالم

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات النسخة الجديدة من فيلم Spider-Man: No Way Home، التي طرحت تحت اسم Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version، إلى 176 مليونًا و683 ألف دولار منذ طرح العمل الجديد يوم 2 سبتمبر الجارى.

النسخة الجديدة من فيلم Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version، تحتوى على 11 دقيقة إضافية، وأنقسمت إيرادات العمل بين 7 مليون و585 ألف دولار بـ 3935 دار عرض أمريكية، و169 مليون و97 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Spider-Man No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، ما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان، ومن إنتاج شركة سونى.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man No Way Home.