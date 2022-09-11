شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين ودنيا سمير غانم في صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالنجمة ميرفت أمين، وقد نشرت دنيا صورة من الأسبوع الماضى مع ميرفت أمين، وكتبت عليها قائلة: "أمى التانية ربنا يخليكى لينا".



دنيا سمير غانم و ميرفت أمين

وطرحت دنيا سمير غانم، الأسبوع الماضى، كليب أحدث أغانيها والتي تاتي بعنوان "نحنوح" عبر قناتها على تطبيق "التيك توك"، وظهرت خلال الفيديو كليب بإطلالة مبهجة وحرصت على تقديم عدد من الحركات الاستعراضية داخل الأغنية.

وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم فيلم تسليم أهالي الذي يعرض في السينمات المختلفة خلال الفترة الحالية، واقترب من تحقيق 25 مليون جنيه، كما يشاركها بطولته كل من هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.