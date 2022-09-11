بعد عام واحد من الزواج .. علي ربيع ينفصل عن زوجته الثانية

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:51 مساءً - كشفت عدد من المواقع الإخبارية والحسابات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير عن انفصال الفنان ” علي ربيع ” عن زوجته الثانية ” سلسبيل قنديل ” بعد عام واحد من الزواج .

وقام علي ربيع بإلغاء متابعة حساب زوجته سلسلبيل على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وحذف كل الصور التي تجمعهما .

وأشارت وسائل صحفية إلى أن الفنان المصري قام بتطليق زوجته غيابيا منذ فترة لأسباب شخصية وهو الأمر الذي لم يعلنه حتى الآن بشكل مباشر ورسمي .

وكان قد احتفل علي ربيع بزواجه الثاني من سلسبيل قنديل في سرية تامة في أغسطس 2021 ليلة جنازة ودفن الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” .

وحرص على عدم نشر أي صور من حفل عقد قرآنه وزواجه الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين مراعاةً لمشاعر إبنتي وجمهور دلال عبد العزيز .

وتزوج علي ربيع للمرة الأولى من راقصة الباليه ” ندى محمود ” في أواخر عام 2017 وأنجب منها إبنته الوحيدة مليكة .. وانفصلا عن بعضهما البعض بسبب نشوب العديد من المشاكل بينهما أيضاً والتي وصلت إلى المحاكم القضائية .