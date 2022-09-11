كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:51 مساءً - كشفت عدد من المواقع الإخبارية والحسابات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير عن انفصال الفنان ” علي ربيع ” عن زوجته الثانية ” سلسبيل قنديل ” بعد عام واحد من الزواج .
وقام علي ربيع بإلغاء متابعة حساب زوجته سلسلبيل على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وحذف كل الصور التي تجمعهما .
وأشارت وسائل صحفية إلى أن الفنان المصري قام بتطليق زوجته غيابيا منذ فترة لأسباب شخصية وهو الأمر الذي لم يعلنه حتى الآن بشكل مباشر ورسمي .
وكان قد احتفل علي ربيع بزواجه الثاني من سلسبيل قنديل في سرية تامة في أغسطس 2021 ليلة جنازة ودفن الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” .
وحرص على عدم نشر أي صور من حفل عقد قرآنه وزواجه الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين مراعاةً لمشاعر إبنتي وجمهور دلال عبد العزيز .
وتزوج علي ربيع للمرة الأولى من راقصة الباليه ” ندى محمود ” في أواخر عام 2017 وأنجب منها إبنته الوحيدة مليكة .. وانفصلا عن بعضهما البعض بسبب نشوب العديد من المشاكل بينهما أيضاً والتي وصلت إلى المحاكم القضائية .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام واحد من الزواج .. علي ربيع ينفصل عن زوجته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.