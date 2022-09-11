أوسم من تيم حسن.. الصورة الأولى لزوج وفاء الكيلاني الأول الذي غيّر ديانته إلى الإسلام للزواج منها – شاهد الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 02:51 مساءً - تزامنًا مع عيد ميلادها الذي يوافق شهر سبتمبر الجاري، وبعد زواجها من النجم السوري تيم حسن تساءل الكثيرون عن زوج الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الأول وسبب طلاقها منه وقد انتشرت صورة يقال أنه تعود له.

زوج وفاء الكيلاني الأول يدعى طوني مخايل وهو عامل في مجال التلفزيون خارج لبنان، وكان زميلها السابق في راديو وتلفزيون العرب وتم تداول صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تزوجت الكيلاني في 25 أغسطس 2008 من «طوني مخايل»، وتم الزواج مدنيًا في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرًا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وصرحت الإعلامية الشهيرة حينها بأنها مصرية.

زوج وفاء الكيلاني الأول طوني مخايل

وفاء الكيلاني أنجبت من طوني مخايل طفلتها (جودي) وابنها و(ريان) واعلنت انفصالها عنه عام 2016 ثم بعد حوالي السنة أعلنت زواجها من تيم حسن وهنا خرج طوني ليفجر تصريح صادم .

زوج وفاء الكيلاني الأول يدلي بتصريحات صادمة عن زواجها من تيم حسن

ففي نفس ليلة زواجهما فجر طوني مخايل مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أن تيم حسن وطليقته وفاء الكيلاني تزوجا بالسر منذ أكثر من سنة قبل اعلان الزواج أي بعد فترة على إعلان انفصالها عن طوني.

ورغم أن وفاء لا تتحدث عن حياتها الخاصة ولم تعلق لا بالنفي ولا بالتأكيد عن حقيقة ما قاله طوني إلا أن كلامه بقي الأكثر اثارة للجدل

وطالت تيم ووفاء أكثر من مرة شائعات الطلاق وهما في كل مرة لا يعلقان على الموضوع ولا يتحدثان عن حياتهما الخاصة.

لكن تيم في مقابلته الأخيرة مع الشريان عبر mbc ظهر وهو يضع خاتم الزواج في يده ليؤكد أنه لم يتطلق من وفاء حتى الساعة.

وفاء الكيلاني وتيم حسن

وتعد زيجة الإعلامية وفاء الكيلاني، والفنان السوري تيم حسن من أشهر الزيجات في الوسط الفني، حيث لا يزال الكثيرون يهتمون بأخبارهم الشخصية بعد 5 أعوام على هذا الزواج الذي تم في مايو 2017.

وفي لقاء متلفز، جمع بين تيم حسن ووفاء الكيلانى، أثناء حلول الأول ضيفا على “برنامج الحكم” عام 2015، أي قبل زواجهما بعامين، تحدث فيه “تيم عن مواصفات فتاة أحلامه وما يجذبه لأى فتاة، لتفاجأه “وفاء” في اللقاء بطلبها الزواج منه، قائلة: “تيم أنا عاوزه اتجوزك”.

واعنلت ضحكة وفاء الكيلاني، بعدما صدمت تيم حسن بهذه الجملة السالفة الذكر، ما جعل البعض يرونها مزحة في 2015، لكن بعد إعلان زواج الثنائي في 2017، أعيد نشر هذا الفيديو، بعدما تحول إلى حقيقة، وكان حب مخزون في قلب الكيلاني من قبل.

وفاء الكيلاني تعقد جلسات تحضير لبرنامجها الجديد خارج مصر

من ناحية أخرى، باشرت الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني​ التحضير لعودتها إلى الشاشة من جديد، بعد أن تعاقدت مؤخرًا على تقديم برنامج جديد، بعد “برنامج السيرة” الذي قدمته خلال العام الماضي.

وعُلِم أن الكيلاني ستبدأ العمل على البرنامج الجديد في بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، لاتفاقها مع الجهة المنتجة له على عرضه في الشهر نفسه.

وتعقد الكيلاني جلسات اتفاقية مع فريق عمل برنامجها الجديد، من أجل الاستقرار على كافة تفاصيله، وترشيح الأسماء التي تريدها ضمن قائمة ضيوف الحلقات، لكن الملفت أن وفاء تعقد هذه الجلسات في العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم يتم، حتى الآن، تحديد الشاشة التي سيتم عرض البرنامج عليها، خصوصًا بعدما عرضت وفاء برنامج “السيرة” عبر شاشة قنوات DMC، واستضافت خلاله عدداً كبيراً من مشاهير الفن والتمثيل في الوطن العربي.

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