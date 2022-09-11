شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لـ والدة كيت بلانشيت وابنتها على هامش تتويجها بختام مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة العالمية كيت بلانشيت خلال الساعات الماضية بختام مهرجان فينسيا لا بمجرد ظهورها على الريد الكاربت أو التتويج بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ولكن بحرصها على اصطحاب ابنتها ووالدتها خلال فاعليات ختام المهرجان وذلك خلال ظهور نادر لهما معاً.



كيت بلانشيت بصحبة ابنتها

وحصدت الممثلة العالمية كيت بلانشيت Cate Blanchett، على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ 79 مساء اليوم، عن بطولة فيلم Tar الذى حاز على إعجاب الكثير من النقاد، كما شاركها النجم العالمي كولين فاريل، جائزة أفضل ممثل عن بطولة فيلم The Banshees of Inisherin للمخرج العالمي مارتن ماكدونا.



والدة كيت بلانشيت بصحبة حفيدتها

كما حصد فيلم "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان، على جائزة تصويت الجمهور في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي، اليوم، في الدورة الـ 79 من المهرجان.