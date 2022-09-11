شكرا لقرائتكم خبر عن كان يمتلك ورشة حدادة.. تعرف على محطات مهمة في حياة أشرف عبد الباقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم عيد ميلاد صانع النجوم في مسرح الشباب أشرف عبد الباقى حيث إنه ولد يوم 11 سبتمبر عام 1963م في حي حدائق القبة بالقاهرة، حيث جاء بالترتيب الأخير ضمن أسرة تتكون من 7 أخوات.

كان عبد الباقى يهوى العمل في مجال المقاولات والديكور وفى سن صغير نجح في أن يمتلك ورشة حدادة ثم أسس مكتبًا للديكور والمقاولات قبل التحاقه بالجامعة ثم حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس.

أشرف عبد الباقى

تزوج عبد الباقى مرتين الزواج الأول لم يكتمل حيث انفصل بعد 3سنوات فقط وتزوج للمرة الثانية من ابنة "حسب الله الكفراوي" وزير الإسكان السابق، ولديه من الأبناء ولد وثلاثة بنات هماأحمد، هدى، نور، زينة.

رغم عشقة لمجال المقاولات والديكور الانه صمم ان يستكمل موهبته بالدراسة وخاصة بعد أن ظهرت أثناء ممارستة التمثيل أثناء المدرسة والجامعة من خلال فرق الهواة ثم درس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1986

وفى المعهد العالي للفنون المسرحية تعرف على الدكتور هاني مطاوع الذي قدمه في مسرحية خشب الورد، التي عرفته على كثير من المنتجين والمخرجين الذين استعانوا به في أعمال سينمائية ومسرحية وتليفزيونية حيث قدمه رأفت الميهي لأول مرة في السينما، وعندما اتجه إلى التمثيل قرر أن يغلق المصنع والابتعاد عن مجال المقاولات لكنه كان يمارسه اثناء عمله بالمسرح حيث كانت بصماته تتضح اثناء انشاء مسرحيات جديدة وخاصة حينما قام بانشاء مسرح الساحل بمدينة العلمين الجديدة حيث وضع خبرته وعشقة للديكو في هذا المسرح الذى كان عبارة عن تحفة فنية قام بانشائها في الصحراء.

ومن أهم محطاته السينمائية أفلام بوبوس وصياد اليمام وعلى جنب يا أسطى ولخمة رأس وأريد خلعًا وحب البنات وخالي من الكولسترول وعريس من جهة أمنية وصاحب صاحبه ورشة جريئة وأشيك واد في روكسى وإنذار بالطاعة وليه يا بنفسج وآى آى والإرهاب والكباب ودسوقي أفندى في المصيف ويا مهلبية يا وليلة القبض على بكيزة وزغلول.

ومحطاته التلفزيونية أهمها: راجل وست ستات وأبو ضحكة جنان و7 شارع السعادة ومن غير ميعاد وحكايات زوج معاصر وأنا وأنت وبابا في المشمش والصبر في الملاحات وحضرة المحترم، ومحطاته بالمسرح خشب الورد وباللو باللو ولما بابا ينام وحلو وكداب ورد قرضي ووجع الدماغ بالإضافة الى تجربتة الفريدة مع مسرح مصر واكتشافة نجومية ابطال المسرح منهم على ربيع وحمدى خاطر واوس اوس وويزو وغيرهم.