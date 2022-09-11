شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عمرو عبد الجليل.. أبرز 5 نجوم جسدوا سيرا ذاتية لمشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفنان عمرو عبد الجليل في جذب أنظار الجمهور إليه خلال الأيام الماضية بعد ظهوره في كواليس مسلسل "الضاحك الباكي" الذي يجسد خلال أحداثه شخصية الفنان الراحل نجيب الريحاني، وأظهرت الصور مدى تقارب الشبه بين الشخصية التي يؤديها وبين الفنان الراحل.

وعلى الرغم من أن هناك عدد من أعمال السير الذاتية التي لم تلقى قبولا من قبل الجمهور خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عدد من النجوم قبل عمرو عبد الجليل تمكنوا من تجسيد سير ذاتية خاصة بعدد من النجوم والشخصيات العامة والسياسية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز تلك النجوم التي نجحت في تجسيد سيرد ذاتية قبل الفنان عمرو عبد الجليل:

أحمد ذكي

يعد أحمد ذكي من أهم النجوم التي تمكنت من تجسيد واحدا من أبرز أفلام السير الذاتية على مدار سنوات طويلة وهو فيلم "أيام السادات" من إنتاج عام 2001 التي قام من خلاله بدور الرئيس الراحل أنور السادات، وتناول العمل دور الرئيس الراحل في محاربة الاحتلال البريطاني، حتى تولى رئاسة البلاد ثم اغتياله.



أحمد ذكي

نادية لطفي

وفي عام 1975 قدمت الفنانة الراحلة نادية لطفي ببراعة شخصية الفنانة اللبنانية بديعة مصابني، خلال فيلم " بديعة مصابني"، حيث دارت أحداث الفيلم حول نشأة بديعة مصابني، ومراحل حياتها الفنية في مصر، فضلا عن المآسي التي تعرضت خلال حياتها ثم اعتزالها الفن، وهو من إخراج حسن الإمام.



بديعة مصابني

خالد الصاوي

نجح الفنان خالد الصاوي في القيام بدور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر خلال أحداث فيلم "جمال عبدالناصر"، عام 1999 ويحكي الفيلم السيرة الذاتية للرئيس الراحل في مختلف مراحل حياته، فضلًا عن الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها الفترة التي عمل فيها بالقوات المسحلة، وهو من إخراج أنور القوادري.



خالد الصاوي

كرم مطاوع

كما قام الفنان كرم مطاوع بتجسيد حياة فنان الشعب سيد درويش، خلال فيلم "سيد درويش"، والذي أنتج عام 1966، والذي تناول السيرة الذاتية للفنان الراحل، وسلط الضوء على حياته الشخصية بجانب حياته العملية، وقصة حبه الشهيرة مع الراقصة جليلة، وهو من إخراج أحمد بدرخان.



كرم مطاوع

مديحة كامل

تمكنت الفنانة مديحة كامل من تجسيد شخصية الجاسوسة "هبة سليم" التي تم تجنيدها من قبل المخابرات الإسرائيلية لتتجسس على مصر فى فترة حرب الاستنزاف، منخلال أحداث فيلم "الصعود إلى الهاوية".