شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تكشف عن أصعب دور قدمته خلال مسيرتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن أصعب الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت نبيلة، فيديو للقطات لها من فيلم العذراء و الشعر الأبيض، وكتبت عليه قائلة:"من أصعب الادوار اللي لعبتها على الشاشة الشخصية اللي مثلتها في فيلم العذراء و الشعر الأبيض شخصية دولت الام العاقر التي تلجأ للتبني لتعوض به اشتياقها للأمومة".

وتابعت:"و اكاد اجزم ان النجم الكبير محمود عبد العزيز الله يرحمه كان جواه نفس الاحساس و هو بيمثل دوره...و برضه شيريهان اللي وقتها كانت في بداية الطريق و مع ذلك عملت دور أقل ما يقال عنه عظمة على عظمة، الفيلم طبعا قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس و صياغة سينمائية للسيناريست والكاتبة كوثر هيكل و إخراج المبدع حسين كمال".

كشفت نبيلة عبيد مؤخراً عن تفاصيل خطوتها فى توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، وقالت خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن البرنامج اسمه "مع نبيلة" وسيتناول منذ بدايتها وهى فى مرحلة المدرسة وحبها للسينما وترددها على دور العرض حتى أصبحت ممثلة.

تابعت: "كنت دايمًا بشوف كبار الفنانين عشان أعرف إزاى وصلوا لكده وكنت بفكر دائمًا فى الاتجاه ده مع الحفاظ على دراستى وحرصت على الاتجاهين سويًا، وظللت بهذا الشغف حتى التقيت المخرج عاطف سالم بالاضافة للمخرج والمنتج الكبير حلمى رفلة وشركات التوزيع زى دولار فيلم كل هؤلاء وقفوا بجواري".

استكملت: سأتناول رحلتى وما لا يعرفه الناس وكيف كان وقتها تحضير النجم وتأهيله للاستمرار لفترة طويلة كفنانة ونجمة مش بس تطلع فيلم وتختفي، وهحكى عن كل الناس اللى وقفوا معايا فى كل أعمالى زى رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاة.

وحول أسباب اختيارها للإذاعة قالت نبيلة عبيد: "الفكرة منذ ثلاث سنوات لكن الفرصة جاءت الآن، وهحكى بطبيعتى وبأريحية شديدة".