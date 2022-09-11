شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة يحيى حفلا موسيقيا في مكتبة الإسكندرية 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلًا موسيقيًا للموسيقار الكبير هاني شنودة والفنانة منى عزيز، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت الموافق 24 سبتمبر بالمسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويُقام الحفل بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا الشباب بقيادة المايسترو محمود بيومي، وبمشاركة الصوليسات أشرف شرارة (تشيللو)، وشادي عبد السلام (فيولينة).

ويتضمن برنامج الحفل أشهر أغاني الفنان هاني شنودة في الثمانينيات والتسعينيات: "ماشية السنيورة"، "متحسبوش يا بنات"، "بنات كتير كدة من سني".. وغيرها، وكذلك مجموعة من موسيقي الأفلام والتيترات المعروفة التي قدمها هاني شنودة للسينما والتليفزيون.