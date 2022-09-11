شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وأحمد فهمى يحتفلان بعيد زواجهما الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة هنا الزاهد بعيد زواجها الثالث مع زوجها النجم أحمد فهمى، ونشرت فيديو عبر خاصية الاستورى على حسابها على إنستجرام، وظهر أحمد فى الفيديو وهو يتناول الطعام، وكتبت هنا على الفيديو، "بعيداً أنه شعر منكوش، عيد زواجنا الثالث كل سنة وأنت طيب يا حبيبى".



هنا الزاهد و أحمد فهمى

وفى سياق آخر، تستكمل هنا الزاهد تصوير فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمى، ويشارك فى بطولته أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر اكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

ويعرض لها الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.