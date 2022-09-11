شكرا لقرائتكم خبر عن ليا ميشيل تغيب عن العرض المسرحى "Funny Girl" بسبب أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تصعد ليا ميشيل خشبة المسرح للمشاركة فى العرض المسرحى ،"Funny Girl" السبت، بسبب ظهور الأعراض المبكرة للإصابة بفيروس كورونا عليها، وعلى الرغم من أن نتائج اختبارها غير حاسمة بالإصابة لمنع صعودها المسرح، إلا أنها قالت، "إنه لا يُسمح لها بالظهور يوم السبت أو العرض المسائى"، حسبما ورد فى صحيفة "variety".



ليا ميشيل

وكتبت ليا ميشيل فى تدوينه عبر "ستورى" حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، "لقد شعرت بالحزن الشديد لقول ذلك بسبب العلامات والأعراض المبكرة لـ COVID ونتائج الاختبار غير الحاسمة، لم يُسمح لى بأداء عروض أمس، وسأجرى الاختبار مرة أخرى وسأعرف المزيد عن أداء اليوم".



استوري ليا ميشيل على انستجرام

اعتبارًا من يوليو الماضي، خفف مسرح"Broadway" من سياساته المتعلقة بفيروس COVID ولم يعد يطلب من رواده ارتداء الكمامات، ويأتي غياب ميشيل بعد أيام فقط من ظهورها لأول مرة في مسرح "Broadway" الذى طال انتظاره فى عرضها المسائى الافتتاحى يوم الثلاثاء الماضى، حيث صفق الحشد فى المسرح تصفيق لمدة ستة دقائق على مدار المسرحية الموسيقية التى استمرت ثلاث ساعات.



ليا ميشيل على المسرح

ووجهت ميشيل الشكر للمعجبين على دعمهم عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت: "أريد أن أشكركم من كل قلبي على الدعم الذى أعقب أدائي الأول على مسرح "Broadway"، أعلم أنني قلت ذلك من قبل، لكن الانضمام إلى هؤلاء الممثلين كان حقًا أعظم شرف.. أنا ممتنة جدًا لكل شخص شارك في هذا الإنتاج".