هدى رمزي: كنا بنلبس مايوه عشان الموقف محتاجه مش بغرض إظهار مفاتن الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة هدى رمزي، إن ارتداء النجمات للملابس في جيلها والأجيال السابقة لها، كان بغرض الأناقة وليس الاستعراض.

أضافت رمزي، خلال حوارها مغ الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "زمان كان اللبس شياكة مش استعراض، جيلنا واللي قبلنا كانوا بيلبسوا قصير ومايوه على البحر، بس بغرض إن الموقف محتاج ده، ومش بغرض إظهار مفاتن جسمهم، الغرض كان شياكة وموضة".

تابعت: "أنا لما بشوف اللي بيحصل دلوقتي بقول هما ليه بيقفوا كده، معرفش، أنا في وقت من الأوقات كنت أصغر سنًا وشكلي كويس ومحاولتش إن أنا أبروز ده، وهكذا جيلي واللي قبلي، الدور يتطلب حاجة نعملها، لكن في الحياة الطبيعية كنا بنبقى طبيعيين جدا، ده مش موجود أوي دلوقتي، أنا مش حابة العريان بزيادة، والأوفر أوي كده في طريقة اللبس، والتعامل مع اللبس بالشكل ده مش حباه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى رمزي مسلسل "الصديقان" عام 1993، قبل أن تعلن اعتزالها العمل الفني.

وشاركت هدى رمزي في عدة أعمال سينمائية أبرزها: "حنفي الأبهى، اغتصاب، بئر الخيانة، جري الوحوش، مع سبق الإصرار، امرأتان" وغيرها، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي.