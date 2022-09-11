هدى رمزي تجيب.. هل أقنعها "الشعراوي" بالاعتزال وارتداء الحجاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة هدى رمزي، إن قرارها بالاعتزال قبل سنوات، لم يكن بسبب تدخل الشيخ محمد متولي الشعراوي كما ترددت الأقاويل، بل كان نابعا من قناعتها الشخصية.

أضافت رمزي، خلال حوارها مغ الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "لا أقتنع بأن حد ممكن يخليني أعمل حاجة، مش أنا اللي بمشي في سكة الشيخ قالي وعملي، لأ لأ، الحاجات دي علاقة شخصية بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، مش هيدخل فيها لا شيخ ولا غيره".

تابعت: "الكلام عن إن الشيخ قالها اعتزلي واتحجبي غلط، وأنا متحجبتش، أنا احتشمت، لأن الحجاب له مقاييس أنا مكنتش بعملها، كل الحكاية إني كنت بحط حاجة على الرأس من باب الاحتشام، وكان غالبية شعري بيبقى باين، وشيلتها، وأنا معرفش الشيخ الشعراوي وعمري ما قابلته خالص، ومليش علاقة بالشيوخ خالص ومعرفهمش".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى رمزي مسلسل "الصديقان" عام 1993، قبل أن تعلن اعتزالها العمل الفني.

وشاركت هدى رمزي في عدة أعمال سينمائية أبرزها: "حنفي الأبهى، اغتصاب، بئر الخيانة، جري الوحوش، مع سبق الإصرار، امرأتان" وغيرها، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي.