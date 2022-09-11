محمد رجاء: فكرة "الليلة واللي فيها" ليست جريئة ولكن واقعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست محمد رجاء، إن فكرة مسلسل "الليلة واللي فيها" المعروض حاليا على منصة شاهد VIP، ويشهد اهتماما كبيرا من الجمهور ومن صناع الفن الذين أشادوا بكافة عناصره، كانت لديه منذ عام 2014، حتى تواصل معه المخرج هاني خليفة وطلب منه فكرة مناسبة للفنانة زينة.

وأضاف رجاء في بيان صحفي "الفكرة ليست جريئة ولكنها واقعية فعند ذهابك لطبيب نفسي أنت تحكي تفاصيل خاصة وممكن تكون مخجلة، ومن هنا ربما تأتي الجرأة".

وعن تعاونه مع المخرج هاني خليفة، قال "هناك أرضية مشتركة بيننا تسهل التفاهم، فالأعمال اللي تعاونت معه فيها مثل مسلسل (الحساب يجمع) و(فوق مستوى الشبهات)، كانوا من أفكار زملاء آخرين، وهاني موصلش معاهم لحل وجالي وأعدت كتابتهم من جديد".

كما ينتظر رجاء فيلمه "القاهرة مكة" وهو تعاونه الرابع مع المخرج هاني خليفة.

وحقق مسلسل "الليلة واللي فيها" نجاحًا كبيرًا عند عرضه على شاهد، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل من بطولة الفنانة زينة، أبيوسف، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.