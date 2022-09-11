مصطفى قمر ينشر هذا الفيديو.. وحمادة هلال يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان مصطفى قمر، مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يُغني أغنيته الشهيرة "بسلم عليك"، في حفل زفاف أحياه.

"قمر" ظهر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حاملا الجيتار وهو يُغني وسط تفاعل كبير من الحضور، وعلّق: "رقصة الزفاف الأولى".

ونال الفيديو إعجاب متابعي مصطفى قمر، وبينهم الفنان حمادة هلال والذي كتب: "الله عليك يا جامد يا أصلي"، ورد عليه الأول قائلا: "حبيبي يا حمادة يا غالي أنت الأحسن".

"بسلم عليك" أغنية قدّمها مصطفى قمر ضمن فيلم "حريم كريم" عام 2005، والذي شارك في بطولته النجوم: ​ياسمين عبد العزيز​ وداليا البحيري​ وبسمة و​علا غانم​ و​ريهام عبدالغفور​ وطلعت زكريا وغيرهم، من إخراج علي إدريس.