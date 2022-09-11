بشعر فوضوي.. هنا الزاهد تنشر فيديو لـ أحمد فهمي احتفالا بعيد زواجها الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بمرور 3 أعوام على زواجها من الفنان أحمد فهمي، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها على موقع "انستجرام"، فيديو قصير بهذه المناسبة على خاصية القصص القصيرة.

ويظهر فهمي في الفيديو بأحد المطاعم وهو يتناول الطعام، بينما تقوم هي بتصويره، وكتبت تعليق "شعره الفوضوي .. عيد زواج ثالث سعيد شمسي المشرقة".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطوبتهما يوم 15 أغسطس 2018 في جو أسري بحضور عدد من أصدقاء العروسين.

وفي 11 سبتمبر 2019، احتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.