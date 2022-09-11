"شكلك هتتمصر يا أبو المراسيل".. نبيل الحلفاوي يعلق على مراوغة كولر للمصورين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، حيث ظهر في لقطة طريفة وهو يراوغ المصورين بعد وصول لملعب مختار التتش، مساء أمس السبت.

ونشر الحلفاوي، الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "باين عليه ابن بلد.. معاكسته للمصورين وبشاشته.. يمكن فيه عرق إيطالي أو برتغالي أو لاتيني.. شكلك هتتمصر بسرعة يا أبو المراسيل".

وظهر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، للمرة الأولى في ملعب مختار التتش، استعدادًا لبدء مهمته بعد أن تم التعاقد معه لمدة عامين قادمين، ليحل محل البرتغالي ريكاردو سواريش.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر، ظهر اليوم الأحد، داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة.

وأنهى النادي الأهلي، الموسم الماضي، محتلًا المركز الثالث في بطولة الدوري المصري.