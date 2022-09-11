ليست منى السابر.. هذه النجمة عبرت عن ساعدتها الكبيرة لـ طلاق محمد الترك ودنيا بطمة ..لن تصدقوا من هي ؟!

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:58 مساءً - بعد تأكيد انفصالهما دون الكشف عن الأسباب، شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجومًا عنيفًا على الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوحها المنتج الفني محمد الترك، ووصفت زواجهما بـ”زواج الأشرار”.

وقالت العيدان: “أنا ما أحب أشمت في أحد ولا برضو خراب البيوت يرضيني، لكن فيه أشياء استثنائية، اليوم فيه خبر مفرح إن محمد الترك أكد انفصاله عن دنيا،

وتابعت:” إيش أخبارك محمد الله يعطيك العافية إن شالله اليوم سعيد وإن شالله زين، هذه نهاية كلنا كنا متوقعينها اللي أساسه باطل نهايته باطل”.

هجوم مي العيدان على دنيا بطمة ومحمد الترك:

وأضافت الإعلامية الكويتية في مقطع فيديو التي نشرته عبر السوشيال ميديا: “البيت اللي يتبني على خراب بيت آخر هذه نهايته، أنا في حياتي ما شفت عائلة مؤذية زيكم، أنت عايرتني وقلت لي يا عاقر، شو الإنجاز اللي في الحياة إن الإنسان يجيب عيال؟ ما في شطارة، وفي شيء، مو كل المخلوقات لازم تجيب عيال.. وزي ما في إنسان ياخد قرار الخلفة فيه آخر ما يرغب في هذا”.

وتابعت الاعلامية الكويتية هجومها قائلة: “ما أرغب الدعاء عليك وأقولك ربنا يبليك ما بلاني، أنا مو عاقر أنا عندي مشكلة في القلب هي اللي منعتني، الله كان ممكن يبتليك في شيء آخر ما تجيب منه عيال، ربنا زي ما أعطى لك العيال قادر ياخدهم، وحرام الله يحاسبك في ناس ضعيفة مالهم لا حول ولا قوة، دايما أقول يا رب ما تختبر أحد في أولاده”.

وأضافت: “كل الزواجات تعمر، لكن النهايات أخلاق، لما أم أولادك، وطبعا أنتم فضايحكم كلها على الصحافة والإعلام، أنا ما شوفت أب يطلع يقول أنا أولادي يتعالجون عند دكاترة نفسيين، مستحيل أب يطلع يقول كدة.. كيف عملت هذا الشيء الشنيع!”.

واتهمت العيدان المنتج البحريني محمد الترك “بالبحث عن التريند حتى ولو كان هذا على حساب كرامة بيته”.

وحرصت “مي” أيضًا على الدفاع عن طليقتها الاولى السيدة منى السابر قائلة: “ستظل أم أولادك مهما حدث”.

وأيضًا هاجمت مي الفنانة المغربية وذكرتها بقضيتها المثيرة للجدل “حمزة مون بيبي” قائلة: “كفاية فضايحها مع حساب حمزة مون بيبي، اتحبست وطلعت لعدم كفاية الأدلة مش براءة، هذه الإنسانة سوت هذا الشيء بالفعل، لكن يظهر إن وقع الطلاق فلوسها خلصت، أو بمعنى أصح إنه لما حلا كبرت صارت فلوسها ملكها فشكل دنيا ما ترغب تصرف خلاص فصار كل واحد يصرف من حسابه فصار الاختلال فوقع الطلاق لأن البيت من البداية أساسه هش”.

نقل محمد الترك للعناية المركزة بعد وعكة صحية

وتزامنًا مع الانفصال، تعرض المنتج البحريني محمد الترك لأزمة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحدى المستشفيات وذلك بعد أيام من أزمة منعه من دخول حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وتداولت عدد من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير فيديو خلال الساعات الأخيرة للمنتج البحريني أثناء نقله إلى المستشفى.

وظهر محمد الترك في الفيديو وهو في حالة إغماء أثناء وضعه على عربة المستشفى وتم تزويده بالأوكسجين، فيما أشار متابعون إلى أنه نقل للعناية المركزة أثر وعكة صحية شديدة.

وتساءل عدد من المتابعين حول إذا كانت تلك الأزمة التي تعرض لها بسبب انفصاله عن زوجته دنيا بطمة ومحاولاته التي باءت بالفشل من أجل إصلاح الأمور بينهما.

تأتي تلك الأزمة الصحية التي تعرض لها محمد الترك بعد أيام من إعلان اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي على أثر منعه بالقوة من دخول حفل دنيا بطمة.

ونشر محمد الترك تسجيلاً صوتيًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، موجهاً التحية للشعب المغربي مطالباً مسامحته إذا كان أخطأ في الفترة الماضية.

وتابع محمد الترك قائلًا: “شكرا للشعب المغربي كاملا، وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر”.

كما علق محمد الترك على اتهامات الخيانة التي وجهت له بعد انفصاله عن دنيا بطمة، مشيراً إلى أنه مر بالكثير من الظروف الصعبة طوال حياته وتعود على مثل تلك الاتهامات,

وأشار إلى أنه واجه الكثير من المشاكل خلال الـ 10 سنوات الماضية وتصدى لها مع دنيا بطمة من خلال مساندة بعضهما البعض دون الالتفات إلى أيدي الغدر والأقاويل التي تطالهم، بحد تعبيره.

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