شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: سعيدة بفوز الفيلم السورى "نزوح" بجائزة الجمهور فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة كندة علوش عن سعادتها الشديدة بفوز فيلمها السورى نزوح بجائزة الجمهور فى مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الـ79، وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، "الحمد لله سعيدة وممتنة بفوز الفيلم السورى نزوح بجائزة الجمهور فى مهرجان فينيسيا السينمائى، مبروك لكل طاقم الفيلم، مبروك للصديقة المخرجة والمؤلفة سؤدد كعدان الجائزة بعد المجهود الجبار، مبروك صديقى الرائع سامر مبروك حلا ونزار وكل فرد شارك فى صنع هذا الفيلم".



كندة علوش

وحضرت كندة علوش، الأحد الماضى، العرض الأول لفيلمها "نزوح" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى، بعد ولادتها لطفلها الثانى "كريم" وحرص زوجها النجم عمرو يوسف على دعمها و مساندتها و الوقوف بجانبها على السجادة الحمراء وتصويرها بكل حب وفخر.

وظهرت كندة علوش، على السجادة الحمراء برفقه أبطال العمل منهم الفنان سامر المصرى، كما طالبت كندة من زوجها أن يلتقط الصور بجانبها، وبعد عرض الفيلم وقف جميع الحضور يصفقون لأبطال العمل ويهنئون كندة.

وتدور أحداث الفيلم فى سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبى بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل فى صراع مع زوجها معتز الذى يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ويشارك فى بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.