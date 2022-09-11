شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون سعد لمجرد على عقد قرانه: ربنا يتمم لك على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، الفنان المغربي سعد لمجرد، لعقد قرانه على صديقته المقربة غيثة العلاكي، متمنين لها السعادة في حياته الجديدة.

وكتب الفنان محمد كريم، قائلا:" يا حبيبي مليون مبروك يا سعد ربنا يسعدكم حبيبي ويوفقكم"، وقال الشاعر الغنائى تامر حسين:" مبروك يا حبيبى"، وكتبت النجمة بلقيس:" مبروك يا صديقى و أخويا"، وهنأته النجمة نبيلة عبيد، قائلة:" مبروك ربنا يتمم على خير"، وكتبت النجمة زينة:" ألف مليون مبروك ربنا يتمم علي خير ليك أنت وعروستك يارب".

وهنأته النجمة فيفى عبده، قائلة: "ألف مبروك"، وكتب النجم عمرو سعد:" مبروك أخويا و صاحبى العالمى"، وقالت الفنانة ساندى:" مبروك"، فيما كتب المطرب رامى جمال، قائلا:" ربنا يجمع ما بينكم في خير".



بقليس و زينة و نبيلة عبيد و فيفى عبده



رامى جمال و عمرو سعد و ساندى



محمد كريم و تامر حسين

وأعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عقد قرانه على صديقته المقربة غيثة العلاكي، ومن المقرر عقد قرانه خلال الأيام المقبلة فى العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر "لمجرد" صورة تجمعه بعروسه وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، وبقوله عز وجل أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير".