شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل "تريو" يجمعه بوالده ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أنه يتعاون في أغنية على طريقة الدويتو تجمع بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، والتي تحمل عددًا من المفاجآت أثناء طرحها على المنصات المختلفة، وتحمل الأغنية طابع الشعبى، وتكتم عدوية على تفاصيلها المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عدوية يجمعنى صداقة قوية بالفنان محمد رمضان الذى يتمتع بشعبية كبيرة جعلته ضمن أفضل نجوم جيله بالإضافة إلى نجاحه كمطرب، وأنا شخصيًا الأغانى الذى يقدمها، كما أن والدى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يجمع بينه علاقة صداقة قوية أيضًا.





يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

وتقول كلمات الأغنية

استضعفوني عشان شايفني من غير ضهر، وعروسة أحلامي ما أملكها مهر، والدنيا لو تديني عقد الوجع يتكر، وان يوم فرحت أقول خير الف بعد الشر، عجزني قُصر اليد... وأخجل أميل على حد، والدنيا شادة السلخ ودراعي م الشيلة، مكسور ومملوخ ملخ، دورت على بختي وسافرتله اميال والرحلة لسة طويلة، يارب.. مابشتكي ولا بجحد النعمة، صابر.. ومهما يكون انا راضي بالقسمة، إديني صبر يارب قويني ع المشوار، وان يوم غلطت ف سيري نبهني بالانذار، في طريقي اهل الشر سنولي في سنانهم، وواجهت وانا مضطر ووقفت قدامهم، جمعوا العتاد والمال حشدوا في اتباعهم، وانا كان سلاحي الحق قادر يجيب داغهم .