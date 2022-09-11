ريم مصطفى تروج لمسلسل "طير بينا يا قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة ريم مصطفى، لمسلسل "طير بينا يا قلبي"، المقرر عرضه بدءًا من يوم الاثنين على شاشة "On".

ونشرت ريم، بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "طير بينا يا قلبي، بدءًا من يوم الاثنين الساعة 8 مساءً على On".

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة انترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الانترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

"طير بينا يا قلبي" بطولة النجوم: ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم على الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.