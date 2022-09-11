بيومي فؤاد يروج لمسرحية "جامعة المشاغبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان بيومي فؤاد، لمسرحية "جامعة المشاغبين"، المقرر عرضها يوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري على مسرح محمد العلي، في الرياض.

ونشر فؤاد، بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "بسم الله توكلنا على الله، مسرحية جامعة المشاغبين يوم الأربعاء 14\9 على مسرح محمد العلي".

مسرحية "جامعة المشاغبين" بطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيمان السيد، وشيماء سيف.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك في فيلم "مستر إكس"، مع النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، رحاب الجمل، محمود حافظ، تأليف أماني التونسي، إخراج أحمد رشيد.