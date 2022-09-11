شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس: شبح مارلين مونرو كان معنا أثناء تصوير "Blonde" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت الممثلة آنا دي أرماس أن روح الراحلة مارلين مونرو كانت موجودة معهم في موقع تصوير فيلم "Blonde" وتعد آنا صاحبة 34 عامًا أصغر بسنتين فقط من الأيقونة مارلين مونرو عندما توفت عام 1962 بسبب جرعة زائدة.

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي في مهرجان فينيسيا السينمائي اخبرات آنا المراسلين أنها شعرت بوجود مارلين أثناء تصوير العمل وأصرت أن روحها كانت تعلمهم ما إذا كانت سعيدة أو غيرة راضية عن الأداء حسب ما نقل عن رويترز، وأضافت "هى كانت معي في كل شيء هى أول ما فكرت فيه وكنت احلم بها" وأكدت الممثلة أنها بالفعل كانت معها وقالت: "أعتقد أنها كانت سعيدة".

وأكملت الممثلة وقالت: "أعتقد أنها كانت قريبة هى كانت ترمي الأشياء من على الحائط إذا لم يعجبها شيء وربما يبدو هذا غريبا للغاية ولكن هذا صحيح جميعنا شعرنا بها" وكان قد قرر المخرج أندرو دومينيك بدأ التصوير في 4 أغسطس في ذكرى وفاة أسطورة الشاشة.

تصوير المشاهد كانت في الشقة التي كانت فيها مارلين مع والدتها المريضة عقلية و كذلك في الغرفة التي توفت فيها، الفيلم لا يقتصر على تفاصيل مهنة مارلين مونرو فقط بل تفاصيل علاقاتها مع الرجال بما في ذلك ازواجها الثلاثة و الرئيس جون إف كينيدي وفقا لموقعDailyMail.

وعلى الرغم من اختلافات الثقافة قال المخرج أنه يعرف أن آنا هى الشخص المناسب للدور بعد رؤيتها في فيلم الإثارة المظلمة "Knock Knock" وقال "عرفت أنها كانت هى بمجرد رؤيتها على الشاشة هو كان أشبه في الوقوع في الحب من النظرة الأولى و قالت variety أن تمثيل آنا دي ارماس يخطف الأنفاس.

ويقوم على إنتاج الفيلم الممثل براد بيت و يشارك في العمل الممثل أدريان برودي و كان العرض الأول للفيلم يوم الخميس الماضي في مهرجان فينيسيا في دورته 79 و سيعرض على نيتفليكس في 16 من الشهر الجاري.