بعد تأجيله طرح كليب "دوشة".. محمد رمضان يوجه رسالة للملكة إليزابيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن النجم محمد رمضان، عن تأجيل طرح كليبه الغنائي الجديد "دوشة" 3 أيام، وذلك حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "تأجيل كليب (دوشة) ثلاث أيام حدادا على الملكة إليزابيث".

ونشر رمضان صورة "كوميكس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، به صورته والملكة الراحلة إليزابيث، ومكتوب على الصورة عبارة: "راضية عني يا إليزابيث؟".

وعلق رمضان على الصورة، قائلا: "كليب دوشة اتأجل 3 أيام، الملوك بتعمل خاطر لبعض".

وانتهى محمد رمضان، مؤخرا من تصوير كليب أغنيته الجديدة "دوشة"، استعدادا لطرحه على "يوتيوب".

كليب "دوشة" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وبروديوسر رشا ناجح ومحمد سعيد رضوان، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن وسمر جمال، ومخرج منفذ أحمد محسن البغدادي، ومهندس ديكور رامي عزب، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.