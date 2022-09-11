رغدة تنشر صورة بدون ماكياج: “نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة”!

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:54 صباحاً - دافعت الفنانة السورية رغدة، بشكل غير مباشر، عن النجمة المصرية ميرفت أمين، بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت ظهورها في احدى المناسبات بدون ماكياج.

ونشرت رغدة صورة لها دون مكياج عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، وعلقت عليها: “نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة.. نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين.. نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح”.

وتابعت: “كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع.. نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا.. للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة.. للحد الذي نعتز بأنواتنا ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة”.

وأردفت رغدة: “كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع.. نعم كبرنا ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لو عرفنا أنها من نفوس سادية”.

وختمت: “اتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ماكتبته”.