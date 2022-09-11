سعد لمجرد يعلن زواجه بشكل مفاجىء من صديقته غيثة العلاكي… فمن هي سعيدة الحظ؟

كتب امير فتحي في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:54 صباحاً - أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، مساء السبت، زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي بشكل مفاجىء ودون اي ترتياب.

فقد نشر سعد لمجرد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قال فيه “أطلب من الله ان يجعل زواجي خطوة مباركة وان يبارك لي فيه وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة انه على كل شيء قدير”.

وارتبط اسم غيثة العلاكي بالمطرب المغربي في مناسبات عدة، وهي صديقته المقربة، وخزينة أسراره، وفقًا لتقارير صحفية مغربية.

في خضم اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية عام 2018، ذكرت تقارير صحفية أن أول شخص اتصل به سعد لمجرد فور توجيه التهمة إليه هي فتاة مراكشية تربطه بها علاقة وطيدة، وتدعى غيثة.

وأشارت التقارير إلى أن سعد لمجرد لم يستطع الاتصال بوالديه لإخبارهما بأمر اتهام الاغتصاب، وكان حينذاك الثاني الذي يوجه إليه، وفضل المطرب المغربي وقتذاك الاتصال بصديقته المقربة غيثة العلاكي.



من هي غيثة الملاكي زوجة سعد لمجرد؟

بحسب وسائل إعلام مغربية، تنحدر غيثة العلاكي من إحدى العائلات العريقة في مراكش، وكانت تربطها علاقة قديمة بالمطرب المغربي، رغم رفض والدته الفنانة نزهة الركراكي، إذ سبق وطردت غيثة من منزلها.



وأفادت تقارير صحفية بأن غيثة العلاكي هي سيدة أعمال مراكشية، تقيم في كندا، وتملك فنادق في حي كيليز الراقي بمراكش، وكانت أيضًا أول الملتحقين بسعد لمجرد في فرنسا، لمساندته بعد تهمة الاغتصاب الثانية.