شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار إنتر ميلان اليوم.. بروزوفيتش يقود الفريق لتحقيق فوز صعب على تورينو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أخبار إنتر ميلان اليوم واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من اجل معرفة ماهي أخبار فريق إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي وجميع اخبار النيراتزوري اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2022.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار إنتر ميلان اليوم.

أخبار إنتر ميلان اليوم

وجاءت أخبار إنتر ميلان اليوم على النحو التالي:

إنتر ميلان يتفوق على تورينو بهدف دون رد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الفوز على حساب تورينو بهدف دون رد في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان.

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبى الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم ومحاولة تسجيل الهدف الأول، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل من الطرفين.

وفي الشوط الثاني من المباراة حاول لاعبى الفريقين من جديد ودفع كلا المدربين بأكثر من لاعب من أجل احراز ادراك الفارق، ومر الوقت دون حدوث جديد واعتقد الجميع أن المباراة قد انتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف ولكن في الدقيقة 89 سجل مارسيلو بروزوفيتش الهدف الأول لصالح فريق إنتر ميلان لتنتهى المباراة بفوز رجال إنزاجي بهدف دون رد.