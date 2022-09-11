شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ميلان اليوم.. الروسونيري يحقق فوز صعب على سامبدوريا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت أخبار ميلان اليوم الكثير من الأمور الساخنة التي مر بها رجال المدرب الإيطالي بيولى خاصة أن الفريق يسعى لتقديم عروض جيدة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم 2022-2023، ومحاولة تحقيق نتائج إيجابية والحفاظ على اللقب.

وفي السطور التالية وضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يُقدمها لكم موقع “ السعودية سبورت 365 ” نُسلط معكم الضوء على أخبار ميلان اليوم

أخبار ميلان اليوم

وجاء أبرز أخبار ميلان اليوم على النحو التالي:-

ميلان يتفوق على سامبدوريا بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز على حساب سامبدوريا بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب لويجي فيراريس.

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد أنتهت على واقع تقدم فريق ميلان بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة ويحاول الفريق الإيطالي من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة السادسة سجل جونيور ميسياس الهدف الأول لصالح فريق ميلان، وبعدها حاول لاعبى فريق سامبدوريا ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبى فريق سامبدوريا من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل وفي الدقيقة السابعة والخمسين سجل فيليب ديوريتشيتش الهدف الأول لصالح فريق سامبدوريا وهدف العودة إلى المباراة من جديد، وفي الدقيقة السابعة والأربعين تلقى اللاعب رفائيل لياو البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة السابعة والستين سجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني لصالح فريق ميلان من ركلة جزاء ليحقق ميلان الفوز بهدفين مقابل هدف في تلك المواجهة

ترتيب الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ميلان إلى النقطة رقم 14 في المركز الثاني بنفس الرصيد مع نابولي صاحب المركز الأول بفضل الأهداف، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1 نابولي 14 نقطة

2 ميلان 14 نقطة

3 أتالانتا 13 نقطة

4 إنتر ميلان 12 نقطة

5 أودينيزي 10 نقطة

6 روما 10 نقطة

7 تورينو 10 نقطة

8 يوفنتوس 9 نقاط

9 لاتسيو 8 نقاط.

10 ساليرنيتانا 6 نقاط.

11 فيورنتينا 6 نقاط

12 ساسوولو 6 نقاط.

13 هيلاس 5 نقاط

14 سبيزيا 5 نقاط.

15 إمبولي 4 نقاط

16 بولونيا 3 نقاط.

17 ليتشي 2 نقاط.

18 سامبدوريا 2 نقاط.

19 كريمونيزي 1 نقطة.

20 موندزا برياندزا 0 نقاط.