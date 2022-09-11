شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير محمود عبد السميع يستعين بأفلامه بورشة التكوين البصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة "تنمية مهارات التكوين البصري" الجزء الثاني بمركز الثقافة السينمائية، يوم الأربعاء المقبل.

يحاضر بالورشة مدير التصوير محمود عبد السميع، ويتناول خلال المحاضرات أبرز الأساليب المستخدمة في التصوير السينمائي للمبتدئين مستعينا بتجاربه السينمائية على مر تاريخه الكبير والأفلام المهمة التي كان مديرا لتصويرها.

محمود عبد السميع بدأ العمل مدير تصوير قبل تخرجه في كلية الفنون التطبيقية عام 1966 من خلال العمل في الأفلام التسجيلية والتجريبية في شركة فلمنتاج برئاسة سعدالدين وهبة (إحدي شركات القطاع العام – وزارة الثقافة) وكان أول أفلامه "الإيقاع" وفيلم "صناع النغم" إخراج صبحي شفيق ولم يعمل مساعداً مع مصورين أخرين وهذا ما يندر حدوثه في هذه المهنة .

اشتهر محمود عبد السميع باستخدام الكاميرا المحمولة علي اليد، وكان هذا جديداً في السينما المصرية وقتها، و صور أكثر من 200 فيلما تسجيليا منذ عام 1966، تعبر عن قضايا اجتماعية وبيئية ومناسبات تاريخية وأفلام عن شخصيات وفنانين في مجالات متنوعة وأفلام عن الحضارة المصرية عن كل العصور,

أول مصور سينمائي يدخل جبهة القتال حرب الاستنزاف يوليو 1969 وأثناء وقف إطلاق النار حتي انتصارات حرب أكتوبر، إذ صور أكثر من 17 فيلما يعبر عن تلك الفترة، ومن أهم أعماله "العوامة ٧٠" و"البريء" وفيلم "التعويذة".

يشرف علي الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتبدأ المحاضرات الساعة السابعة مساء، ويستهدف الكورس فئة عمرية 16عاما فيما فوق.

جدير بالذكر أن كورس تنمية مهارات التكوين البصري يقدمه المركز القومي للسينما مجاناً للجمهور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.