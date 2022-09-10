شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة: "نعم كبرنا.. لكل مرحلة من العمر خصوصيتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة السورية رغدة صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، متحدثة عن التقدم فى العمر، قائلة: "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين".



رغدة

وأضافت: "نضجنا بما يكفى لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح، كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم، وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغنى الروح إلا بوجع".

وتابعت: "نعم كبرنا للحد الذى لا يعنى فيه هذا الأمر سوى أولادنا، للحد الذى بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة، للحد الذى نعتز بأنواتنا ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة".

واستطرد: "كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة، ولا تلك الخفة الممعنة فى إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع".

واختتمت رغدة قائلة: "نعم كبرنا ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ، حتى لو عرفنا أنها من نفوس سادية، فاتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ما كتبته".