شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لجوائز الدورة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، فعالياتها، السبت، والتى استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت العديد من عروض الأفلام القوية والأحداث المثيرة منذ حفل الافتتاح الذى حضرته السياسية الأمريكية هيلارى كلينتون وظهر فيه الرئيس الأوكرانى زيلينسكى عبر تقنية الفيديو.

قدمت الممثلة الإسبانية روسيو مونوز، حفل الختام، وترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية النجمة الأمريكية جوليان مور، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات المختلفة والتي جاءت كالتالى:

المسابقة الرسمية

أفضل ممثل شاب: تايلور راسل عن فيلم “Bones and All”

أفضل ممثل: كولين فاريل عن فيلم "The Banshees of Inisherin"

أفضل ممثلة: للفنانة كيت بلانشيت عن فيلم TÁR

أفضل سيناريو: "The Banshees of Inisherin" مارتن ماكدونا

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: جعفر بناهي

جائزة الأسد الفضى لأفضل مخرج: "Bones and All" لوكا جوادانيينو

جائزة الأسد الفضية الكبرى للجنة التحكيم: "القديس عمر" ، أليس ديوب

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج: "العظام والجميع" لوكا جوادانيينو

جائزة الأسد الفضية الكبرى للجنة التحكيم: "القديس عمر" ، أليس ديوب

الأسد الذهبي: "كل الجمال وسفك الدماء" لورا بويتراس

جوائز آفاق

أفضل فيلم قصير: "تساقط الثلوج في سبتمبر" لكهاجفادولام بوريف أوشير

أفضل سيناريو: "بلانكيتا" لفرناندو جوزوني

أفضل ممثل: "الحرب العالمية الثالثة" محسن طنبنده

أفضل ممثلة: "فيرا" فيرا جيما

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "خبز وملح" داميان كوكور

جائزة أفضل مخرج: "Vera" من Tizza Covi و Rainer Frimmel

أفضل فيلم: "الحرب العالمية الثالثة" هومان سيدي

HORIZONS EXTRA

جائزة الجمهور: "نزوح" سعداد كعدان

أسد المستقبل

جائزة أفضل فيلم لاول مرة: "القديس عمر" أليس ديوب

VENICE IMMMERSIVE

جائزة لجنة التحكيم الخاصة:Eggscape" ، German Heller ، Jorge Tereso ، Federico Heller

جائزة لجنة التحكيم الكبرى: "من الساحة الرئيسية" ، بيدرو هاريس

أفضل تجربة غامرة: "الرجل الذي لم يستطع المغادرة" تشين يغني

كلاسيكيات البندقية

أفضل فيلم تم ترميمه: "Branded to Kill" ، Seijun Suzuki

أفضل فيلم وثائقي سينمائي: شظايا من الجنة د. دافيسون

VENICE DAYS (أعلن مسبقًا)

جائزة سينما المستقبل: "العذراء" لجراهام فوي

جائزة المخرج: "Wolf and Dog" ، كلوديا فاريجاو

جائزة اختيار الجمهور: "بلو جين" ، جورجيا أوكلي

CRITICS 'WEEK (تم الإعلان عنه سابقًا)

الجائزة الكبرى: “Eismayer” ديفيد واغنر

تنويه خاص: "Anhell69 ،" ثيو مونتويا

جائزة الجمهور: "مارجيني" ، نيكولو فالسيتي

جائزة نادي فيرونا السينمائي: "Anhell69" ، ثيو مونتويا

ماريو سيراندري - جائزة Hotel Saturnia لأفضل مساهمة تقنية: "Anhell69" ، ثيو مونتويا

أفضل فيلم قصير: "Puiet" ، لورينزو فابرو وبرونتي ستال

أفضل مخرج (فيلم قصير): "ألبرتين أين أنت؟" ماريا غيدوني

أفضل مساهمة فنية (فيلم قصير): Reginetta ، Federico Russotto