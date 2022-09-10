شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "طير بينا يا قلبى" لـ ريم مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج أحمد عبد العاطي عن مواعيد عرض مسلسل "طير بينا يا قلبي" الذي يبدأ عرض أولى حلقاته يوم الإثنين 13 سبتمبر، عبر شاشة قنوات ON، من خلال نشر البوستر الرسمي للمسلسل به مواعيد العرض عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث يعرض مسلسل "طير بينا يا قلبي" على شاشة قناة ON الساعة الثامنة مساءًا على شاشة قناة ON، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما الساعة العاشرة مساءًا.



طير بينا يا قلبي

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" كل من: ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيى الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.