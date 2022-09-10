شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا جوادانيينو أفضل مخرج وتايلور راسل أفضل ممثلة صاعدة عن فيلمهما Bones and All والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو جائزة أفضل مخرج بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه Bones and All الذي نالت بطلته تايلور راسل جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وذلك فى حفل ختام الدورة 79 والتى استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت العديد من عروض الأفلام القوية والأحداث المثيرة منذ حفل الافتتاح الذي حضرته السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون وظهر فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية الفيديو.

وشهد الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي، مشاركة عدد من النجوم منهم، جودي تيرنر سميث، رافي كاسيدي، جريتا فيرو، بيكسي لوت، بربارا بالفن، أليساندرا أمبروسيو، إيما شامبرلي،كيت بلانشيت، وغيرهم من النجوم.

ومن أبرز النجوم الذين لاقوا اشادة كبيرة خلال أيام المهرجان، الممثل الأمريكي برندان فريزر، الذي ينافس بفيلم The Whale وظهر بوزن زائد للغاية 272 كيلوجرام، لتعود الأضواء مجددا حول الفتى الرشيق بطل فيلم George of the Jungle الصادر عام 1979، وينال تصفيقا حادا بعد عرض فيلمه الجديد الذي يجسد فيه دور مدرس لغة إنجليزية منعزل يعاني من السمنة المفرطة ويحاول إعادة الاتصال بابنته المراهقة المنفصلة عنه.

ونال هيو جاكمان إشادة واسعة عن دوره في فيلم The Son ووصفه البعض بأنه الأفضل في حياته المهنية، إذ يجسد دور بيتر الذي يعيش حياته مزدحمة مع شريكته الجديدة بيث وطفلهما وتحدث في حالة من الفوضى عندما تحضر زوجته السابقة كيت مع ابنهما المراهق نيكولاس.