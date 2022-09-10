شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: "الميزانية لا تسمح" أزمة تواجه المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير لطفى لبيب، خلال المؤتمر الصحفي لأيام القاهرة الدولي للمونودراما فى دورته الخامسة: "أنا أحب المسرح الديالوج وعملت مونودراما "بلبل كسلان.. والمسرح ظل ينكمش حتى تحول لثنائيات... كل ذلك يندرج تحت بند الميزانية لا تسمح فغالبا ما تكون أزمات المسرح مادية".

من جانبه صرح المخرج أسامة رؤوف، بأنه يتمنى حصول المهرجان على دعم أكبر، وقال: "هناك عروض جيدة لم يتم اختيارها لأن المعيار الوحيد للاختيار هو الأجود".

وأضاف لطفى لبيب، خلال المؤتمر: "لم أغب عن المسرح ومهرجان المونودراما يقدم بانوراما لقدرات الممثلين وهو أحد عشاق أبو الفنون وقضى على خشبته مشوارًا طويلاً. وتابع لبيب، أن مهرجان المونودراما فرصة لمشاهدة مباريات تمثيل لنعرف أين نحن وأين وصل العالم من تطوير لقدرات الممثل. وأكد أنه لم يتوقف عن المسرح بداية من 1981 حتى تقديم مسريحة "ألف ليلة وليلة" أمام النجم يحيى الفخرانى، لكن اضطررت إلى الابتعاد بعد عندما أصيبت بجلطة. واختتم لطفى لبيب حديثه، قائلا: "أيام القاهرة الدولي للمونودراما تمنح فرصة الاطلاع على القدرات الشخصية للممثل ونرى تكنيك الممثل الدولى .. وهنتفرج على كوكتيل رائع من الخلطة الفنية للدول المختلفة".

وانطلق المؤتمر الصحفي لأيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة والمهداة لاسم الفنان الراحل خالد صالح، ويقام بالمجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر بحضور الفنان القدير لطفي لبيب وأسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، ويقدم المؤتمر الكاتب والإعلامي جمال عبد الناصر وبحضور نخبة من المسرحيين والإعلاميين.





