شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم all the beauty and the bloodshed يفوز بجائزة الأسد الذهبى بمهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم All The Beauty And The Bloodshed على جائزة الأسد الذهبي كأفضل عمل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2022، وذلك فى حفل ختام الدورة 79 والتى استمرت على مدار 10 أيام، وشهدت العديد من عروض الأفلام القوية والأحداث المثيرة منذ حفل الافتتاح الذي حضرته السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون وظهر فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية الفيديو . وشهد الحفل الختامي لمهرجان فينيسيا السينمائي، مشاركة عدد من النجوم منهم، جودي تيرنر سميث، رافي كاسيدي، جريتا فيرو، بيكسي لوت، بربارا بالفن، أليساندرا أمبروسيو، إيما شامبرلي،كيت بلانشيت، وغيرهم من النجوم. ومن أبرز النجوم الذين لاقوا اشادة كبيرة الممثل الأمريكي برندان فريزر، الذي ينافس بفيلم The Whale وظهر بوزن زائد للغاية 272 كيلوجرام، لتعود الأضواء مجددا حول الفتى الرشيق بطل فيلم George of the Jungle الصادر عام 1979، وينال تصفيقا حادا بعد عرض فيلمه الجديد الذي يجسد فيه دور مدرس لغة إنجليزية منعزل يعاني من السمنة المفرطة ويحاول إعادة الاتصال بابنته المراهقة المنفصلة عنه. ونال هيو جاكمان إشادة واسعة عن دوره في فيلم The Son ووصفه البعض بأنه الأفضل في حياته المهنية، إذ يجسد دور بيتر الذي يعيش حياته مزدحمة مع شريكته الجديدة بيث وطفلهما وتحدث في حالة من الفوضى عندما تحضر زوجته السابقة كيت مع ابنهما المراهق نيكولاس.